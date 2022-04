Hast du Geschichten, Fotos oder Erinnerung an Andritz zu teilen? Am 22. April besteht am Andritzer Hauptplatz die Möglichkeit diese zu teilen, zu diskutieren und für die Zukunft zu bewahren.

GRAZ/ANDRITZ. Die Initiative Lebenswertes Andritz lädt am 22. April von 16 bis 18 Uhr am Andritzer Hauptplatz zur Begegnung und Erinnerung ein. Unter dem Thema "Geschichte: Gegenwart: Zukunft" sollen Erinnerung an das vergangene Andritz gesammelt, diskutiert und aufgeschrieben werden. Aufgerufen sind alle Personen, die etwas über das Andritz von einst zu erzählen haben, oder noch das eine oder andere Erinnerungsfoto aus der Schublade holen können. Gemeinsam sollen so die Charakteristika eines Platzes bewahrt werden.

Für eine entspannte Atmosphäre sorgt der Musikverein St. Veit-Andirtz-Stattegg mit einem abwechslungsreichen Repertoire. Weitere Informationen gibt es unter der Mailadresse b55steingruber@gmail.com.

