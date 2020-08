Garant für sauberen Hauptplatz: Stadt sagt Danke an Alois Oberfeichtner

Grazerinnen und Grazer, die oft in der Innenstadt unterwegs sind, werden Alois Oberfeichtner sicherlich kennen. Er ist langjähriger Mitarbeiter der Holding Graz und sorgt mit viel Leidenschaft dafür, dass sich der Hauptplatz immer von seiner saubersten Seite zeigt. Am Freitag trat er seinen wohlverdienten Ruhestand an. Sein Vorgesetzter Werner Klambauer und Stadtrat Kurt Hohensinner dankten ihm für seinen Einsatz und wünschten ihm für die Zukunft alles Gute.