Die Junge Linke ruft anlässlich des Jahrestages der Befreiung von Auschwitz zu einem Gedenkspaziergang am 4. Februar auf um an die Opfern des Nationalsozialismus in Graz zu erinnern.

GRAZ. Die Junge Linke Graz veranstaltet anlässlich des weltweiten Gedenktages an die Opfer des Holocaust einen Gedenkspaziergang am 4. Februar. Dieser startet am Freitag, den 4. Februar um 15:00 Uhr im Grazer Augarten, bei der Augartenbrücke. “Hinter den Zahlen der Opfer des Nationalsozialismus stehen Menschen, die durch dieselben Straßen gegangen sind wie wir. Ihre Geschichten wollen wir beim Gedenkspaziergang erzählen. Gerade als junge Menschen wollen wir dazu beitragen, dass so etwas wie Auschwitz nie wieder geschehen kann”, erklärt David Peschir von den Jungen Linken Graz. Eine lebendige Gedenkkultur heiße eben auch, sichtbar zu machen, was in der eigenen Gemeinde in der NS-Zeit passiert ist, so der junge Aktivist.

Am 27. Jänner jährt sich die Befreiung des größten Konzentrations- und Vernichtungslager der Nationalsozialisten Auschwitz zum 77. Mal. Weltweit wird um diesen Tag den Opfern des Holocaust gedacht.

