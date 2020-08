Die Diskussion um die Innenstadt flacht nicht ab: Bezirksvorsteherin Ludmilla Haase hat viele Ideen für die City.

"Ich sehe ja die Innenstadt immer glorifizierter, weil ich ein großer Fan bin und im Herzen der Innenstadt lebe", leitet Ludmilla Haase, Bezirksvorsteherin der Inneren Stadt, ein. Die WOCHE hat in den vergangenen Wochen die Leser dazu aufgerufen, ihre Vorschläge für die Innenstadt zu übermitteln. Dabei reichten die Wünsche von mehr Grünraum und Regionalität über ausgebaute Infrastruktur bis hin zu besserer Erreichbarkeit. Auch Haase hat einige Ideen, wie "ihre" Innenstadt profitieren könnte.

Für die Innenstadt im Einsatz: BV Ludmilla Haase

Foto: Pachernegg

hochgeladen von Martina Maros-Goller

Parkplätze sind Problem



"Ich schätze es sehr, dass es sehr viel Gastronomie in der Innenstadt gibt, aber wir müssen unbedingt dafür sorgen, dass wir mehr Menschen in das Zentrum bekommen. Sie sollen in der Innenstadt flanieren, einkaufen, verweilen und sich der Stadt annehmen", betont Haase. Vor allem aber sollten sie "wegen der Stadt kommen".

Als ein großes Problem ortet die Bezirksvorsteherin die fehlenden Parkplätze: "Es gäbe ja genügend Stellplätze, aber sie sind zu teuer. Es will sich nicht jeder einen Tiefgaragenplatz leisten. Daher müssen wir die Parktarife attraktiver gestalten."

Bei Mieten unterstützen



"Den Branchenmix, der noch vorhanden ist, finde ich gut. Enorm wichtig wäre es aber, Unternehmer bei der Miete zu stützen, dann kommen auch kleinere Geschäfte wieder in die Innenstadt", hofft Haase, dass es künftig auch kleinere Betriebe in das Zentrum von Graz ziehen wird. "Wir sollten hier vor allem kleinere Unternehmen ermutigen, indem wir sie unterstützen", so die Innenstädterin abschließend.