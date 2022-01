Das Grazer Kunsthaus zählt zu den Top-Sehenswürdigkeiten in Graz. Kaum ein Tourist verlässt die Stadt, ohne einen Blick auf den imposanten Bau gemacht zu haben. Die ,,Blaue Blase" wurden im im Rahmen des Kulturhauptstadtjahres 2003 errichtet und ist ein architektonisches Wahrzeichen von Graz. Das Dachkleid besteht aus blauem, transparenten Plexiglas, mit kegelförmigen Höckern.

Das Kunsthaus schließt an die Fassade, vom 1847 erbauten ,,Eisernen Haus" an. Es wird von seinen Schöpfern dem britischen Architekten Peter Cook und Colin Fournier auch ,,Friendly Alien" genannt.

Als transdisziplinärer Ausstellungs-, Aktions- und Vermittlungsort für zeitgenössische Kunst in allen medialen Formen, verfügt das Kunsthaus Graz über insgesamt 11.100 m² Nutzfläche. Das Ausstellungsprogramm umfasst die zeitgenössische Kunst, der letzten fünf Jahrzehnte und ist ein Teil vom Universalmuseum Joanneum.

Am Modell (Foto Nr. 2) vom Kunsthaus Graz lässt sich ableiten, woher der Name ,,Blaue Base" stammt. Das Kunsthaus bei Nacht, kommt einer Alien-Invasion, mit einem Raumschiff sehr nahe. Optisch, ist die Landung bei Nacht vom Raumschiff ,,Friendly Alien" ein Erlebnis. Durch die BIX Medienfassade aus 930 Leuchtstofflampen, entsteht eine fantastische Matrix.

Jährlich wird das Kunsthaus Graz, von tausenden Touristen besucht und ist eine der meist genannten Grazer Attraktionen im Netz.