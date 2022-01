Laut italienischen Journalisten soll sich Top-Torschütze Kelvin Yeboah mit dem italienischen Erstligisten Genua bereits einig sein.



Diskutiert wird ja schon länger über seinen Abgang von SK Sturm, Kelvin Yeboah selbst meinte in Interviews er "könne nichts versprechen". Jetzt scheint es für den 21-jährigen Italo-Ghanaer also doch ernst zu werden. Wie die Plattform "transfermarkt.at" und mehrere italienische Journalisten berichten, soll die schwarz-weiße Stürmerhoffnung vor einem Wechsel zum FC Genua stehen. Trainer beim FC Genua ist übrigens die ukrainische Fußball-Legende Andrij Schewtschenko, der Verein steht mit Rang 19 aktuell auf einem Abstiegsplatz in der Serie A.

Fünf Millionen Euro Ablöse

Die Ablösessumme für Yeboah wird mit mindestens fünf Millionen Euro beziffert, sollte er also tatsächlich nach Italien gehen, profitiert auch Sturm ganz ordentlich. In der laufenden Saison war Kelvin Yeboah in 28 Pflichtspielen an 22 Toren für den SK Sturm Graz beteiligt. Zudem konnte er sogar Erfahrungen im U21-Nationalteam von Italien sammeln. Die italienische Tageszeitung Gazetta dello Sport hat Yeboah im Ranking der vielversprechendsten Talente Italien unter 23 Jahren auf Rang eins gesetzt.

Sturms Sportchef Andreas Schicker bestätigte Verhandlungen mit dem italienischen Abstiegskandidaten.