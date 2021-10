Im September hat die Supermarktkette Spar gemeinsam mit einigen österreichischen Zulieferern wie Manner, Hornig und Farina eine Spendenaktion zur Unterstützung der Österreichischen Krebshilfe Steiermark gestartet.

Bei der Aktion wurden Teile des Erlöses durch ausgewählte Produkte für Spenden gesammelt und nun an die Krebshilfe übergeben. Insgesamt kamen 8.400 Euro bei der Aktion zusammen, eine wichtige Unterstützung für die fast vollständig durch Spenden finanzierte Organisation. Die österreichische Krebshilfe unterstützt seit 1910 Patienten und und Angehörige durch Beratung und Begleitung während der Behandlung. Psychologische Betreuung und finanzielle Unterstützung für Patientinnen bilden das zentrale Aufgabengebiet der Organisation. Bei Events und Aufklärungsangeboten soll vor allem Bewusstsein gebildet und die Früherkennung von Erkrankungen verbessert werden. Das erhöht auch die Heilungschancen.

Erfolgreiche Aktion

"Wir freuen uns sehr, dass zahlreiche Kundinnen und Kunden durch den Kauf der Produkte einfach und unkompliziert die Krebshilfe Steiermark unterstützt haben und wir nun 8.400 Euro an die Krebshilfe übergeben dürfen", freut sich Spar Steiermark Geschäftsführer Christoph Holzer über den Erfolg der Aktion. Und auch Christian Scherer, Geschäftsführer der Krebshilfe Steiermark zeigt sich zufrieden: "Ein großes Dankeschön an die Spar Kundinnen und Kunden für die Unterstützung. Nur so können wir auch weiterhin unsere wichtigen Leistungen kostenlos für Krebspatientinnen und –Patienten sowie deren Angehörigen zur Verfügung stellen."