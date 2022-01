Die Fachhochschule "Campus 02" wird neben ihrer Funktion als Bildungseinrichtung immer stärker zum unverzichtbaren Forschungspartner für die heimische Wirtschaft.

Graz. Theoretische Ausbildung hat hohe Bedeutung und ist auch für Fachhochschul-Studenten unverzichtbar. Richtig spannend wird es aber dann, wenn dieses theoretisch erworbene Wissen den Praxistest bestehen muss.

Genau deshalb ist die so genannte „praxisorientierten Ausbildung auf Hochschulniveau“ ein unverzichtbarer Teil der Ausbildung an der FH Campus 02, die ja bekanntlich am Areal der steirischen Wirtschaftskammer in Graz angesiedelt ist. Zuständig für diese Form der Lehre ist Astrid Oberzaucher, der Know-how-Transfer ist dabei der Kern der Aufgabe. Und die Bilanz kann sich durchaus sehen lassen: „In den letzten 20 Jahren haben immerhin knapp 500 Unternehmen von unseren Praxislehrprojekten profitiert", kann sie eine stolze Bilanz legen. Der Nutzen ist dabei auf beiden Seiten– sowohl bei den Studierenden als auch bei den Unternehmen – gegeben. "Viele Absolvent:innen sprechen auch noch nach Jahren über ihre wertvollen Erfahrungen, die sie aus den Projekten mitnehmen konnten", berichtet Oberzaucher. Und gar nicht so selten wurde für Studierende aus einer Projektarbeit ein neuer Job.

Alle Top-Unternehmen an Bord

Die Liste jener Firmen, die auf die umfangreichen Projektarbeiten des "Campus 02" zugreifen, liest sich übrigens wie das "who is who" der steirischen Wirtschaft. Allein in den letzten beiden Semestern gab es unter anderem Kooperationen mit der Holding Graz und der Stadt Graz, dem Senkrechtstarter "Niceshops", dem Traditionskaufhaus Kastner & Öhler, der Payer Medical Group, der Regionalentwocklung Oststeiermark und der Volkshilfe.

Unternehmen während des Studiums kennenlernen

Hintergrund der Idee: Auf diese Weise sammeln Bachelor- und Masterstudierenden bereits während des Studiums einschlägige Praxiserfahrung. "Darüber hinaus knüpfen sie wertvolle Kontakte zu Unternehmen aus der Region und erlangen soft skills, die über die fachlichen Kompetenzen hinausgehen", bekräftigt Oberzaucher. Für Unternehmen und die Studienrichtung „Marketing&Sales“ bedeute das eine nachhaltige Win-Win Situation.

Und welche Projekte sind das genau? "Unsere Leistungspakete sind einerseits Projekte im Bereich der Marktforschung oder im Bereich Marketing und Vertriebskonzeption", erklärt Oberzaucher. Oft würden Unternehmen wissen wollen, ob neue Produkte Potenzial hätten, wie zufrieden Kund:innen, wie das Image am Markt sei oder über welche Kanäle man auf der Customer Journey punkten könne. "Oder man möchte ein neues Produkt einführen, seine Vertriebsprozesse optimieren oder seine Onlinekommunikation verbessern."

Die Unternehmen können sich dabei auf beste Qualität verlassen, die Projektabwicklung findet am neuesten Stand der Wissenschaft statt. Ein wohl in der Praxis noch wesentlicherer Aspekt:

Projekte können kosteneffizient outgesourced werden, im Unternehmen werden so kaum

personellen Ressourcen gebunden. Die Studenten werden bei allen Projekte von erfahrenen Coaches begleitet, die Abwicklung der Projekte findet innerhalb eines klar definierten Zeitraums statt.

