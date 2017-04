Raiffeisen Steiermark: Gut aufgestellt ins Jubiläumsjahr

24.04.2017, 14:32 Uhr

RLB-General Martin Schaller präsentiert erfolgreiche Bilanz 2016, heuer feiert man 90. Geburtstag.

Nur die Queen ist noch ein bisschen älter, ob sie auch mehr Tradition als die Raiffeisen in der Steiermark hat, darüber darf man schon streiten. Die Zahlen hinter der Raiffeisen Landesbank (RLB) und der Raiffeisen-Bankengruppe (RLB-AG und 66 selbstständige Banken) sind jedenfalls immer wieder beeindruckend: 753.000 bestehende Kundenbeziehungen sind es im privaten Bereich (30 Prozent dieser Kunden sind unter 30 Jahre alt), 64.000 Firmenkunden vertrauen aufs Institut unter dem Giebelkreuz. 1.500 Mitarbeiter kümmern sich um die steirischen Kunden – nicht nur vor Ort: "Auch wenn es komisch klingt, aber wir sind längst auch eine digitale Regionalbank", erläutert Generaldirektor Martin Schaller. Denn: 276.000 Menschen nutzen das Online-Banking via "ELBA", 114.000 Steirer haben sich das entsprechende App heruntergeladen. So werden unter anderem 635.000 Girokonten und eine Million Sparkonten verwaltet.

Zurück zu den nackten Wirtschaftsdaten: Dank eines starken Geschäftsjahres 2016 konnten die Eigenmittel nachhaltig ausgebaut werden, die Eigenmittelquote stieg auf 18,8 Prozent. Gleichzeitig weitet das steirische Raiffeisen-Spitzeninstitut auch das Geschäftsvolumen um mehr als 6,5 Prozent aus und erwirtschaftet ein Konzern-Gesamtergebnis von 49,1 Millionen Euro sowie ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) von 30,5 Millionen. Auch die gesamte Raiffeisen-Bankengruppe Steiermark bilanziert erfolgreich und steigert das EGT auf einen Rekordwert von 161,3 Millionen Euro.RLB-Chef Schaller dazu: „Dank unseres starken eigenen Geschäfts haben wir dasherausfordernde Umfeld nicht nur kompensiert, sondern darüber hinaus eine vorteilhafte Ausgangsposition für die nächsten Jahre geschaffen. Denn die Bankenabgabe ist durch die in einem Stück erfolgte Abschlagszahlung zukünftig deutlich reduziert, auch auf Bundesebene sind durch die Fusion von RZB und RBI die Weichen auf Erfolg gestellt." Man kann also zum 90er getrost behaupten, dass dem 100. Geburtstag nichts im Wege steht.