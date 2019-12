Heiß diskutiertes Thema: Bei der Umfrage der WOCHE Hartberg-Fürstenfeld sprachen sich 54 Prozent gegen ein Feuerwerk zu Silvester auf.

HARTBERG-FÜRSTENFELD. Für die einen gehört es zum Jahreswechsel einfach dazu, für andere sind sie nichts als Luft- und Umweltverschmutzer: die Rede ist von den heiß umstrittenen Feuerwerkskörpern. Der Artikel über die "Anti-Feuerwerks-Kampagne" von Gerhard Kornschober, veranlasste die WOCHE Hartberg-Fürstenfeld zu einer Umfrage, bei der die meinbezirk-User ab Mitte Dezember ihre Stimmen abgeben konnten.

16 Prozent meinen, dass ein Feuerwerk einfach zum Feiern dazugehört. 54 Prozent verzichten zu Silvester auf Raketen und Böller.

Foto: Archiv

Was meinen die meinbezirk-User?

16 Prozent der User aus Hartberg-Fürstenfeld sagen, dass Feuerwerk ein Brauchtum ist, das zu Silvester einfach dazugehört. 18 Prozent meinten, dass es zum Jahreswechsel in Ordnung sei Raketen und Böller zu zünden, zu anderen Anlässen müsste es jedoch nicht sein. 12 Prozent schießen nicht selbst, schauen sich aber ein Feuerwerk gerne an. Insgesamt 54 Prozent sagen "Nein zu Silvesterböller, Batterien und Co." - 34 Prozent davon zündet weder zu Silvester, noch zu anderen Anlässen ein Feuerwerk, 20 Prozent davon meinen "Raketen und Co. schaden nur der Umwelt und sind sowieso zu teuer."

