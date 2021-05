Die geplante erste Kunstaktion der Fürstenfelder Wasserbiennale "Yahoos - Garden 2021.2" beim Biberdamm nahe der Pöltlmühle an der Rittschein in Übersbach, die für den heutigen Tag, 29. Mai, ab 14 Uhr angesetzt war, muss nun witterungsbedingt in die Ferienmonate verschoben werden. Die Regenfälle der letzten Tage lassen seismografische Messungen mit dem Fluctugraphen der Künstlerin Nina Markart nicht zu. "Wir werden den Termin im Juli oder August nachholen", so Festivalleiter Günther Pedrotti. Auf die Bedeutung des Biberbaus für die kanale Landnahme der Wasserbiennale weist mittlerweile eine an Ort und Stelle angebrachte Informationstafel hin.

Die Auftaktveranstaltung der Wasserbiennale 2021 findet nun am 11. Juni ab 14 Uhr mit der Verhüllung der Mariainsel in der Feistritz unmittelbar beim Eingang zum Freibad durch die Künstlerin Alice von Alten statt.