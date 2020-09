Fürstenfeld macht mobil: wie die Stadtgemeinde mitteilt, startet mit 28. September die Landesstraßensanierung der L 401. Der Abschnitt vom Kreisverkehr Interspar bis zur Altesse-Straße ist für den Verkehr bis Anfang Dezember gesperrt. Umleitung über Lindegg und Jobst.

FÜRSTENFELD. Ab Montag, 28. September 2020, ist der Abschnitt der Landesstraße L401 im Bereich der „Burgauer Straße“ vom "Kreisverkehr Interspar" bis zur „Altesse-Straße“ für den gesamten Verkehr rund 10 Wochen bis Anfang Dezember 2020 gesperrt. Grund ist eine umfangreiche Generalsanierung der Landesstraße, die künftige an die Fürstenfelder Schnellstraße anbinden soll.

Baustellenumfahrung wird eingerichtet

Der Schwerverkehr wird großräumig über Lindegg und Jobst, der PKW-Verkehr wird kleinräumig umgeleitet. Zwischen Angerstraße und Altesse wird eine provisorische Baustellenumfahrung eingerichtet, die wieder in die Burgauer Straße einmündet. Im Zuge dieser Straßenbaumaßnahmen wird nun auch eine zweite Brücke im Bereich Hühnerbach errichtet. Damit wird sich künftig die Hochwassersituation in dieser Lage markant entspannen.

Darüber hinaus wird auch der Rad- und Gehweg vom „Kreisverkehr Interspar“ bis zum Postverteilerzentrum in der Burgauer Straße fortgesetzt, um nach Fertigstellung der Anbindungsverkehrssysteme an die Schnellstraße in das geplante Radwegesystem in Richtung Bad Blumau einzumünden.

Investition von 2,8 Millionen

Rund 2,8 Millionen Euro werden in diese weitreichenden und schlussendlich auch mobilitätseffizienten Verkehrsmaßnahmen investiert. Den Löwenanteil trägt dabei das Land Steiermark. Die Gesamtfertigstellung des umfangreichen Verkehrsprojektes ist für Juli 2021 vorgesehen.

