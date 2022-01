Schon seit mehr als 10 Jahren gibt es die Möglichkeit für alle Vogel-Liebhaber etwas zur Forschung beizutragen. Zeitaufwand: nur eine Stunde ruhig im Garten sitzen und notieren, welche Vögel auftauchen. Das Ganze dann melden, entweder per mail oder per Schneckenpost (snail-mail). Beobachtungszeitraum: 6. bis 9.Jänner 2022. Es beginnt also HEUTE!!! Am besten natürlich bei trockenem Wetter, bei Regen werden sich nicht viele gefiederten Freunde sehen lassen. Wer sich vorher informieren möchte, sollte auf der Homepage von Birdlife Österreich nachsehen: www.birdlife.at/page/homepage oder bei:

www.stunde-der-wintervoegel.at/#/observe.

Amsel, Drossel, Fink und Star...sind möglich. Aber auch Rotkehlchen, Stieglitz, Zaunkönig, Buntspecht und viele Meisenarten. Also Fernglas schnappen und raus in den Garten! An einem dieser vier Tage wird es schon geeignetes Wetter geben.