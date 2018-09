Ausgezeichnete Musiker

17.09.2018, 10:48 Uhr

BezKpm. Bernhard Posch, Bez.Stbf. Siegfried Gosch und Bez.MRef. Harald Maierhofer erhielten für die Verdienste um die österreichische Blasmusik die Verdienstmedaille in Silber des Österreichischen Blasmusikverbandes.Miriam Natter absolvierte erfolgreich den Blasmusiklehrgang Orchesterleitung und übernimmt ab sofort das Kapellmeisteramt beim Musikverein Burgau. Julian Grabner schloss die Ausbildung zum Ensembleleiter ab.Miriam Natter, Maximilian Rindler und Felix Kapfensteiner wurden für die erfolgreiche Prüfung zum Musikerleistungsabzeichen in Gold geehrt. An Hubert Maier wurde die Urkunde für seine erfolgreiche Prüfung zum Stabführer übergeben.Foto: Ehrengäste mit Mag. Martin Kerschhofer, BezKpm. Bernhard Posch, BezStf Siegfried Gosch und BezMRef. Harald Maierhofer (v.l.)