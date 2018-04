Carla Shop Fürstenfeld: Win-Win-Prinzip für Mensch und Umwelt

25.04.2018, 14:19 Uhr

Mehr als "nur" ein Job: Hinter den steirischen Carla-Shops der Caritas steckt ein ambitioniertes Beschäftigungsprojekt. Seit fünf Jahren gibt es einen solchen auch in Fürstenfeld.

Shoppen mit sozialer Verantwortung und damit mit einem guten Gewissen, das ist Einkaufen in einem der insgesamt 32 steirischen Carla-Shops. Dort findet man so gut wie alles – von Kleidung und Schmuck über Möbel bis hin zu Büchern und Spielzeug - und das in guter und günstiger Second-Hand-Qualität. Aber nicht nur der Ware, die in den von der Caritas betriebenen Geschäften verkauft wird, wurde ein zweites Leben geschenkt, sondern auch die Shop-Arbeiter haben die Chance auf ein zweites Leben bekommen - ein Leben ohne Arbeitslosigkeit.

Wiedereinstieg ins Berufsleben

Gebraucht zu werden und dazu gehören

Wiederverwendung und Nachhaltigkeit

Details

Carla Laden Fürstenfeld, Bismarckstraße 4

Öffnungszeiten: Mo-Fr 9-18 Uhr Sa 9-12 Uhr.

abgegeben werden können: Kleidung, Schuhe, Geschirr, Bücher, Spielzeug etc. das sauber, nicht kaputt und wiederverwendbar ist!

Hinter den Carla-Shops steht nämlich ein Caritas-Beschäftigungsprojekt, durch das rund 280 Langzeitarbeitslose eine neue Aufgabe und damit eine neue Perspektive gewonnen haben."Im Schnitt laufen diese Transitarbeitsplätze für circa sechs Monate", erklärt Peter Wagner, der bei der Caritas für den Bereich Beschäftigung und Sachspenden verantwortlich ist. Die Auftraggeber dahinter sind meist das AMS, das Land Steiermark oder die EU. Während der Arbeit steht den Mitarbeitern eine Personalentwicklung zur Seite. "Das Ziel ist langfristig natürlich eine Wiedereingliederung in den regulären Arbeitsmarkt", so Wagner.Carla-Shops sind mittlerweile flächendeckend in der Steiermark vertreten. Seit fünf Jahren ist auch einer in den ehemaligen Intersport-Räumlichkeiten in der Bismarckstraße 4 in Fürstenfeld angesiedelt. Das Beschäftigungsprojekt funktioniert hier in Kooperation mit der Caritas und dem AMS über die in Großsteinbach angesiedelte LEO GmbH. "Die Caritas stellt die Ware und wir das Personal", informiert Peter Prettenhofer, Geschäftsführer der LEO GmbH. Sechs Personen finden hier in den Bereichen, Abholung, Sortieren und Verkauf Arbeit. "Unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern macht es Spaß hier zu arbeiten, sie merken, dass sie gebraucht werden und wo dazu gehören", erzählt Gabriele Petschnik, Bereichsleiterin der Carla Läden. Zusätzlich zum Standort Fürstenfeld betreut die LEO GmbH nämlich auch die Carla Läden Gleisdorf und Weiz.Zum Beschäftigungskonzept sieht Prettenhofer auch den Nachhaltigkeitsgedanken durch die Wiederverwendung und günstigen Wiederverkauf von Second Hand Ware als zusätzlichen Benefit. Um den Kunden, die sich durch alle Gesellschaftsschichten ziehe eine breite Auswahl zu bieten, sei man aber stets auf Sachspenden angewiesen. Diese könnten während der Öffnungszeiten direkt im Geschäft abgegeben werden. Von Kleidung und Schuhe über Bücher, Spielzeug und Schmuck sind hier keine Grenzen gesetzt. Einzige Bedingung: "die Sachen müssen wiederverwendbar und sauber sein", betont Petschnik.