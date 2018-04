KOMMENTAR: Auch im Taxi sollte der Kunde König sein

25.04.2018, 17:32 Uhr

In Wien gingen unlängst wieder einmal die Taxler auf die Straße. Der Grund des Protests: Der US-Billiganbieter Uber verzerre den Wettbewerb und betreibe Sozial- und Lohndumping. Mittlerweile musste Uber den Betrieb per Gerichtsentscheid einstellen.

Für die Kunden ist Konkurrenz belebend

An der Dienstleistung arbeiten

Uber und andere ähnliche Unternehmen wie Taxify aus Estland sind eigentlich Vermittlungsplattformen. Sie schließen per App Kunden und Fahrer, die mit Mietwagen unterwegs sind, zusammen. Der größte Vorteil für die Kunden im Vergleich zum Taxi: Eine so gebuchte Fahrt ist, weil man nicht an die vorgegebenen Taxitarife gebunden ist, viel billiger.Der Preis ist aber nicht unbedingt der einzige Grund, warum in Wien (und anderen europäischen Großstädten) die Kunden den Taxlern den Rücken kehren bzw. kehrten.

Taxis sind de facto öffentliche Verkehrsmittel.

Man muss nicht das erste Taxi in der Reihe nehmen

Bei allem Verständnis für den Unmut der Wiener Taxler: wenn man glaubt, per Gerichtsentscheid Wettbewerb verhindern zu können, so ist das ein Trugschluss.Es gibt noch immer Taxiunternehmen, die vielleicht auch an der eigenen Dienstleistung am Kunden arbeiten könnten.Taxis sind nämlich de facto öffentliche Verkehrsmittel. Sie haben sauber und gut durchlüftet zu sein. Der Fahrer hat der deutschen Sprache mächtig zu sein (was in Wien auch bei einheimischen Taxlern mitunter ein Problem ist) und vor allem hat er ortskundig zu sein.Übrigens: Das erste Taxi in der Reihe zu nehmen, ist nicht unbedingt verpflichtend. Kunden können auch das größte Taxi oder das ihrer Meinung nach schönste Taxi wählen. Außerdem sollten Taxifahrer auf die Straße achten und nicht über ihr Leben quasseln. In Summe also gilt: Der Kunde ist Fahrgastkönig. Wenn das alle Taxler begreifen, dann brauchen sie sich vor Mitbewerb nicht zu fürchten. Denn der kommt irgendwann in neuer Form so oder so.