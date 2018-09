Woche bewegt: 20 Minuten "Spannung"

17.09.2018, 09:09 Uhr

Das Gleisdorfer Unternehmen Bodyformers sorgt nun neu für die nötige "Körperspannung".

Eingepackt in einen hautengen Funktionsanzug, in dem überall Elektroden eingebaut sind, standen wir nun da und warteten "gespannt" auf das Training. Nur kurz darauf spürten wir, WOCHE-Weiz-Geschäftsführer Andreas Rath und Redakteur Ulrich Gutmann, beim Einstellen der Stromstärke die ersten Impulse unseres Probetrainings. Innerhalb von nur 20 Minuten erhalten wir ein Ganzkörpertraining unter professioneller Anleitung.

"Wir gehen in die Knie und halten während der Stromphase die Spannung", waren die ersten Anweisungen von Trainer Gerhard Pölz. Er führt gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Herbert Thallauer die Geschicke des Fitnessstudios Bodyformers in Gleisdorf, das nun am 8. September mit einem "Tag der offenen Tür" seine Eröffnung feiert.Die ersten Minuten des Trainings wurden zwecks Gewöhnung an die Vibrationen des Stroms rein mit Körperübungen durchgeführt.Alleine hier kamen wir schon ziemlich ins Schwitzen und wurden bei falscher Ausführung bzw. Körperhaltung gegebenenfalls korrigiert. Mit Fortdauer des Trainings kamen auch Hilfsmittel wie "TRX"-Bänder, Gymnastikball oder Hanteln hinzu und machten das Training intensiv sowie abwechslungsreich.Immer wieder achteten die beiden Geschäftsführer auf die Ausführung und motivierten uns durchzubeißen. Geschafft! Es war zwar ziemlich schweißtreibend, aber trotzdem lustig und effektiv. Auch unsere Muskulatur fühlte sich danach gestärkt an. Hervorzuheben ist, dass das kurze Training (20 Minuten) nicht viel Zeit in Anspruch nimmt – zum Beispiel in der Mittagspause oder nach der Arbeit. Zusätzlich bieten die "Bodyformers" Körperanalysen, Abnehmen mit Stoffwechselkur, Problemzonenreduktion mit Divinia sowie Lymphdrainagen für die Reduktion von Cellulite und vieles mehr an.Schillerstraße 13,8200 GleisdorfTel: 03112/51825 oder 0664/9229359Email: office@bodyformers.euÖffnungszeiten: Mo.-Fr., 8 bis 19 UhrSa., 8 bis 14 Uhr geöffnetsowie nach Terminvereinbarung