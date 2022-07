Nach dem erfolgten Bürgermeisterwechsel in Ragnitz (Manfred Sunko folgte Rudi Rauch) und Gamlitz (Fritz Partl folgte Karl Wratschko) steht nun in der Stadtgemeinde Leibnitz die nächste politische Veränderung an.

Nach 17 Jahren zieht Helmut Leitenberger nach gesundheitlichen Beschwerden auf persönlichen Wunsch etwas früher als geplant einen politischen Schlussstrich (Seiten 2/3). Damit ist der Wahlkampf in Leibnitz, der seit der Gemeinderatswahl im Jahr 2020 von der Opposition ohnehin nie beendet wurde, wieder voll entflammt. Die ÖVP hat den Dämpfer bis heute nicht verkraftet.

Bereits mit großer Spannung erwartet wird die öffentliche Gemeinderatssitzung am 7. Juli in Leibnitz, bei der sich Michael Schumacher der Wahl als neuer SPÖ-Bürgermeister der Bezirksstadt stellt. Geredet und spekuliert wird in Leibnitz sehr viel, doch was zählt, sind einzig und alleine Wahlergebnisse.

Mehr dazu erfährst du hier:

Am 7. Juli 2022 beendet Helmut Leitenberger seine Ära