Unglaublich viele Gefahren lauern tagtäglich im Straßenverkehr. Am Donnerstag, 7. April 2022, machte die Sicherheitsaktion „Hallo Auto“ des ÖAMTC in Kooperation mit der AUVA Steiermark wieder Station an der Volksschule in Arnfels.

ARNFELS. Die 13 Kinder der 3. Klasse mit Klassenlehrer Harald Walter sowie die vier Kinder der 4. Klasse mit der Pädagogin Claudia De Crinis waren mit Begeisterung dabei. Ebenso freuten sich der Direktor Herbert Kriebernegg und Schulwart Peter Robnik über diese tolle Aktion.

„Voll auf die Bremse“, hieß es vom ÖAMTC Mitarbeiter Klaus Lederwasch. Die Kinder verglichen ihren eigenen Bremsweg aus dem Laufen heraus mit dem eines Autos. Dieses Fahrzeug wurde von einem Instruktor bei Tempo 50 durch Notbremsung zum Stillstand gebracht. Die Kinder durften vom Beifahrersitz aus den speziell mit Doppelbremspedal und kindgerechten Rückhaltevorrichtungen ausgestatteten Pkw selbst bremsen. So konnten sie auch wahrnehmen wie lange ein Auto braucht, bis es zum Stillstand kommt.

Präventionsmaßnehmen im Fokus

Zusätzlich wurde die Verkehrsfläche vom OBI aD Johann Wruss der FF Arnfels mit Wasser bespritzt. Für den anwesenden GESI Polizeibeamten Werner Zuschnegg von der Polizei Leutschach war es eine der vielen Präventionsmaßnahmen, die wichtig sind um die Sicherheit der Kinder im Alltag, insbesondere beim täglichen Schulweg, zu erhöhen.

