Frauen in der Kommunalpolitik: ein immer aktuelleres Thema wenn es um die Ausgewogenheit zwischen den Geschlechtern im Gemeinderat geht. Heutzutage haben Frauen in der Politik dieselben Chancen wie Männer, leider werden diese nur selten genutzt.

Die Gründe dafür reichen von Zeitmangel aufgrund familiärer und beruflicher Verpflichtungen bis hin zu persönlichen und beruflichen Hindernissen.

Im Gegensatz zu anderen Fraktionen zieht die ÖVP Tillmitsch für die bevorstehende Gemeinderatswahl mit einer geballten Frauenpower in den Wahlkampf. So findet man auf der Wahlliste der Kandidatinnen und Kandidaten unter den ersten 10 Listenplätzen vier Frauen in den unterschiedlichsten Altersklassen.

Wir sind der Auffassung, dass ein höherer Frauenanteil nicht nur unter demokratischen Gesichtspunkten wichtig ist, sondern auch weil Frauen Kompetenzen, Sichtweisen und Alltagserfahrungen in die Kommunalpolitik einbringen, die unverzichtbar sind und die örtliche Gemeinde stärken.

Die Volkspartei Tillmitsch ist ein guter Beweis, dass eventuelle Selbstzweifel nicht notwendig sind!

Das Team rund um Bürgermeister Erich Macher macht es vor: wir konnten engagierte Frauen für die zukünftige Gemeindearbeit gewinnen.

Wir sagen daher klar: "Frauen, traut euch“!