Am Dienstag wird erstmals ein Weltcup-Slalom der Damen am Zielhang der Planai gefahren. Aufgrund der hohen Inzidenz in der Pongauer Nachbarsregion, findet das Rennen in Schladming statt.

Das Weltcup-Rennen findet am kommenden Dienstag auf der Planai statt, der erste Durchgang startet um 18 Uhr, der finale Durchgang um 20.45 Uhr. Der Nachtslalom muss – wie wahrscheinlich auch das Herren-Rennen zwei Wochen später – ohne Zuschauer stattfinden. Der Skibetrieb wird von dem Großevent beinah unberührt bleiben, lediglich der Zielhang ist seit heute für den Publikumsskilauf gesperrt, eine Umfahrung ins Tal ist bis einschließlich Montag jedoch möglich.

Premiere am Zielhang



Schladming freut sich sehr, als Austragungsort für das Ersatzrennen einspringen zu dürfen, die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Zwar ist es für die Damen – nach der Weltmeisterschaft 2013 – nicht das erste Antreten auf der Planai, jedoch wurde der Damen-Slalom damals auf einem anderen Hang ausgetragen. Damit bestreiten die Läuferinnen erstmals ein Rennen auf dem berühmten Zielhang der Planai – und das bei Flutlicht.

Probegalopp für Herrenslalom



Exakt zwei Wochen später (25. Jänner) steht dann wie gewohnt das alljährliche "Nightrace" mit dem Nachtslalom der Herren am Programm.

