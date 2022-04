89-jähriger Lenker dürfte Auto in Pöls übersehen haben. Drei Personen wurden verletzt, darunter auch ein siebenjähriges Kind.

PÖLS-OBERKURZHEIM. Im Kreuzungsbereich der Gemeindestraße in Pöls dürfte am Donnerstag laut Angaben der Polizei ein 89-jähriger Autolenker das Auto einer 35-jährigen Murtalerin übersehen haben. Daraufhin kam es zum Zusammenstoß mit mehreren Verletzten. Polizei und Rotes Kreuz waren sofort zur Stelle.

Straße gesperrt

Sowohl der 89-Jährige als auch die 35-jährige Murtalerin sowie ihr siebenjähriger Sohn, der sich ebenfalls im Auto befand, erlitten dabei leichte Verletzungen und wurden zur Untersuchtung ins LKH Murtal gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Feuerwehr Pöls musste zur Bergung ausrücken, die Straße war währenddessen gesperrt. Bereits am Montag hat es einen Unfall in Pöls gegeben.

