Honig und Marmelade zieren bei vielen Frühstücks-Freaks fast täglich das köstliche Schwarzbrot oder die knackige Semmel. Gerade Honig erfüllt viele gesundheitsfördernde Voraussetzungen.

STEIERMARK. Wie Zucker enthält auch Honig hauptsächlich Traubenzucker und Fruchtzucker. Zu 80 Prozent besteht er aus diesen Zuckerarten und die restlichen 20 Prozent sind Wasser. Daher wirkt Honig auch kariesfördernd und ist sogar noch schädlicher für die Zähne als weißer oder brauner Zucker.

Honig ist ein natürlicher Virenkiller und zeigt gerade in der kalten Jahreszeit was er kann.

Natürlicher Virenkiller

Doch im Honig stecken einige bioaktive Stoffe und Antioxidantien. Besonders eine Gruppe entzündungshemmender Wirkstoffe wie Enzyme, Harze oder Flavonoide werden eine wohltuende Wirkung zugeschrieben. Gerade Antioxidantien können den Blutdruck senken und so das Risiko von Schlaganfällen und Herzinfarkten sowie einiger Krebserkrankungen senken und sich auch positiv auf die Sehkraft auswirken. Weiters kann Honig auch das Herz stärken und sich positiv auf den Cholesterinspiegel auswirken. Gerade in der kalten Jahreszeit zeigt Honig aber auch sein Potenzial als Virenkiller und entfaltet seine Wirkung bei Halsschmerzen, Husten und Erkältungen.

Marmeladen, bestenfalls selbst eingekocht, können auch mit einem geringen Zuckeranteil hergestellt werden.

Marmelade oder Konfitüre

Wir sprechen von Marmelade als einen süßen Brotaufstrich auf Fruchtbasis. Unsere deutschen Nachbarn hingegen treffen folgende Unterscheidung: Marmelade weist keine sichtbaren Fruchtstücke auf – in der Konfitüre hingegen sind die Fruchtstücke noch erkennbar. Da auch hier der Gesundheitsaspekt immer stärker berücksichtigt wird, werden in den letzten Jahren Marmeladen auch mit viel weniger Zucker angeboten. Geliermittel, die im Verhältnis 3:1 verwendet werden, dass heißt die dreifache Menge Fruchtanteil und nur ein Teil Zucker liegen im Trend. Auch als Begleiter zu Käse setzen sich sowohl Marmeladen als auch Honig durch. Feigenmarmelade etwa rundet den Genuss eines würzigen Käses erst so richtig ab.

