Die Osterverkehrs-Bilanz der Polizei ließ nicht lange auf sich warten. Dazu gibt es eine neue Blume des Jahres, Höhenflüge in Graz und eine eigene Website für die Jugend.

STEIERMARK. 25 Unfälle mit 27 Verletzten gab es laut Polizei im steirischen Osterverkehr. Die Bilanz fällt zwiespältig aus: Es gab zwar weniger Geschwindigkeitsübertretungen, dafür aber mehr Alkolenker.

Weniger Raser, dafür mehr Alkolenker

Rechzeitig vor Beginn der Gartensaison wurde die Blume des Jahres 2022 gekürt. "Violetta" lässt nicht nur das Herz der Hobbygärtner:innen höherschlagen, sondern sorgt auch für Freude in der Welt der Bienen.

Pflegeleichte "Violetta" freut Mensch und Biene

Erfreuliche Nachrichten gibt es aus der Südoststeiermark: Das Borg Feldbach eröffnet für das kommende Schuljahr eine eigene Sportklasse.

Eine eigene Sportklasse ab dem kommenden Schuljahr

Die Jugend steht im Regionalmanagement Steirischer Zentralraum im Mittelpunkt. Dort gibt es eine neue Website, die ganz klar auf die junge Zielgruppe ausgerichtet ist.

Parship für die Jugend

Neue Höhenflüge sind ab sofort auch an der Uni Graz zu erwarten. Ein neues Millionenprojekt soll den Zugung zu Weltraumdaten für ein globales Klima-Monitoring ermöglichen.

Uni Graz ist Partnerin der Satellitenorganisation EUMETSAT

Eine Auszeichnung wandert unterdessen in den Bezirk Weiz. Der Golden Pixel Award für Design und Verarbeitung ging an Rondo in St. Ruprecht.

Design und Verarbeitung überzeugten die Jury