Wir haben Tipps, damit das Auto nicht zur Hitzefalle wird. Außerdem wurde in Wildon ein Herzenswunsch erfüllt und am Wilden Berg Mautern gibt es herzigen Uhu-Nachwuchs.

STEIERMARK. Die Temperaturen bewegen sich im Land weiterhin an der 30-Grad-Marke entlang - das birgt einige Gefahren, vor allem im Auto. Wir haben Tipps gesammelt. Gute Nachrichten gibt es von der TU Graz, die im Universitätsranking an der Spitze Österreichs steht. Weniger gut dagegen ist, dass eine Grazerin abgestraft wurde, weil ihre Bus-Ticket-App nicht funktioniert hat. Persönliche Beziehungen stehen dafür im Mentoringprogramm von Sindbad an erster Stelle. Dem Bewohner eines Seniorenzentrums in Wildon wurde ein Herzenswunsch erfüllt. In der Region Murau-Murtal verschärfen viele Veranstaltungen die Personalsorgen in der Gastronomie. Tierisch wird es heute gleich zweimal: In Fürstenfeld bringt der Schnellstraßen-Ausbau Flora und Fauna in Schwung und am Wilden Berg in Mautern gibt es gleich dreifachen Uhu-Nachwuchs.

