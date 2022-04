Drei gemütliche Berghütten, Sonntags geöffnet und leicht erreichbar - fertig ist unser Hüttenkulinarium.

Waren die letzten beiden Ausgaben dieser Serie an regionalen Tourenvorschlägen eindeutig sportlich - alpinistisch ausgerichtet, so stehen heute drei gemütlich - kurze Wanderungen mit Hüttenzielen, die auch problemlos mit Kindern zu bewältigen sind, im Mittelpunkt unseres aktuellen Tourentipps.



Start in den Fischbacher Alpen

Beginnen wir also unseren Dreiteiler mit dem ersten Tourenvorschlag - es geht vom Eibeggsattel zur Eibeggerhütte und, für Gipfelsammler, auf den 1.327m hohen Brandnerberg.

Dazu fahren wir zunächst von Allerheiligen im Mürztal auf den Eibeggsattel. Hier (P, Übersichtstafel) führt der mit einer Holztafeln gekennzeichnete (Forst)weg in westlicher Richtung zur Eibeggerhütte.

Wir wandern kurz entlang des Forstweges, halten uns aber nach wenigen Metern, den Forstweg verlassend, leicht links aufwärts einem Steig folgend bis zu einem Weideübergang (Holzzaun).

Nun wieder kurz nach links über auf einen etwas breiteren Weg und gleich wieder rechts über eine steile Wiese (Markierung) bergauf zu einem Unterstand. An einem Stall vorbei geht es auf einen aussichtsreichen Geländerücken (Zaun). Gleich hinter diesem Rücken steht die kleine Eibeggerhütte (rund 30 Gehminuten vom P).

Wenn wir übrigens noch einen Gipfel "mitnehmen" wollen, so können wir weitere 30 Minuten auf dem markierten, steilen Waldweg zum Brandnerberg (schöner Nahblick auf den Hochlantsch) aufsteigen.

Retour von der Hütte zum P geht es entlang des breiten Forstweges.

Kulinarisches am Fuß des Töllamoarkogels

Eine weitere einfache, lohnende Hüttentour ist jene auf die Töllamoaralm. Dazu fahren wir von Kindberg zum Berggasthof Pölzl (Schwammerlwirt, P) und wandern zunächst über eine ehemalige Skipiste aufwärts. Ein markierter Steig führt uns bei einer Hütte (ehem. Bergstation) weiter zur Wegkreuzung am "Rudleck", wo wir linkshaltend und einem breiten Waldweg aufwärts folgend nach wenigen Minuten einen Forstweg erreichen. Diesen leicht bergauf dahinspazierend stehen wir kurz darauf auf der Töllamoaralm (Wegweiser, Wallfahrerkreuz). Nun kurz bergab und schon ist die Hütte erreicht (rund 25 Gehminuten vom P). Gipfelsammler nehmen natürlich den oberhalb der Hütte liegenden Töllamoarkogel (1.366m) mit. Dazu einfach beim erwähnten Wallfahrerkreuz leicht rechtshaltend dem Forstweg (nicht der Markierung!) aufwärts folgen. Nach rund 10 Gehminuten zweigt rechtshaltend ein Steig ab, der uns zum unscheinbaren Gipfel des Töllamoarkogels führt. Retour geht es am Aufstiegweg.



Hütte mit Alpenpanorama

Zu guter Letzt folgt noch die Wanderung oder besser gesagt der Spaziergang zur Kochhütte. Dazu fahren wir von Kindberg über den Hartergraben bis zur Photovoltaikanlage am Herzogberg (einige P, Fahrverbot beachten!). Nun spazieren wir am breiten Forstweg fast eben zunächst in nördlicher und dann in westlicher Richtung in rund 20 Minuten zur Hütte. Hier erwartet uns ein herrliches Fischbacher Alpenpanorama. Etwas unterhalb der Kochhütte befindet sich mit dem Ochsenhimmelkreuz übrigens ein wunderbar - idyllischer Aussichtplatz. Retour geht es am Aufstiegsweg.