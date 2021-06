Playmit-Award: PTS Feldbach sichert sich 250 Euro Siegesprämie.

FELDBACH. Auch heuer hat die Polytechnische Schule (PTS) Feldbach wieder am "Playmit-Award" teilgenommen. Im Mittelpunkt der vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung unterstützten Initiative steht die Bildung für die Praxis. "Playmit.com" ist eine digitale Lern- und Quizplattform mit hochwertigen und mit der Wirtschaft abgestimmten Praxisinhalten, die Jugendliche in Form eines Bewerbs und mit monatlichen Gewinnen motivieren soll, sich mit praxisorientierten Inhalten zu beschäftigen.

Die von Elisabeth Novak betreute Gruppe der PTS Feldbach räumte den ersten Platz in der Steiermark ab. Die Schüler erarbeiteten sich zahlreiche Urkunden in den unterschiedlichsten Kompetenzbereichen – so beispielsweise beim Bewerbungstraining, beim Lehrstellenquiz oder auch in den Fächern Deutsch und Mathematik. Als Siegespreis gab es 250 Euro, praktische Rucksäcke und selbstverständlich auch eine Urkunde.