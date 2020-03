Erfolge des Projekts "FAIRing" sind in einem Magazin eindrucksvoll abgebildet.

Die Gemeinden Fehring, Kapfenstein und Unterlamm wollen sich gemeinsam mit dem Projekt "FAIRing" als Leuchturm in Sachen Handwerk positionieren. Laut Fehrings Bürgermeister Johann Winkelmaier konzentriert man sich diesbezüglich auf drei Punkte. Man will Bewusstsein für das Handwerk schaffen, junge Menschen dafür begeistern und es schaffen, dass der Begriff Handwerk wieder "in" ist.

Johann Winkelmaier: "Der Wohlstand der Region kommt vom Handwerk."

Im Rahmen des Projekts konnte man schon viel bewegen. So haben etwa im Zuge des Ferienprogramms Kinder gemeinsam mit regionalen Unternehmen ein kleines Haus gebaut. Was man sonst alles erreicht hat bzw. auch was man noch vor hat, ist nun in einem eigenen Magazin zu lesen. 6.000 Exemplare sind laut dem LAbg. Franz Fartek, Vizebürgermeister von Fehring und Projektverantwortlicher, gedruckt worden. Das Magazin erreicht alle Haushalte der Projektgemeinden bzw. wichtige Institutionen im ganzen Bezirk. Im Magazin abgebildet sind unter anderem jene Betriebe der Projektregion, die 2019 und 2020 den Innovationspreis des Steirischen Vulkanlands einheimsen konnten. Nachzulesen sind auch wichtige Termine – so etwa der Fehringer Samstagsmarkt am 14. März oder ein Jobdating am 25. Juni an der NMS Fehring.

Handel als starker Partner

Zurücklehnen wollen sich die Projektpartner nun aber nicht. Als nächster Schritt sollen Handel und Handwerk vernetzt werden und starke Partner werden.