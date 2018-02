13.02.2018, 18:37 Uhr

Beim großen Faschingsumzug in Feldbach verwandelten 24 Wägen und Gruppen den Hauptplatz in ein närrisches Treiben.

Feldbach spielte wieder verrückt. Beim großen Umzug am Hauptplatz, dem Höhepunkt des närrischen Treibens in der Stadt, waren insgesamt 24 Wägen und Gruppen aus der Stadt und der Umgebung dabei. Sie verwandelten den Hauptplatz in eine bunte und verrückte Welt. Eine "gestrengen" Jury unter dem Vorsitz von Bürgermeister Josef Ober bewerteten den Einfallsreichtum und die Präsentation. Die höchste Wertung, sagenhafte 99 Punkte, erhielt die Dorfgemeinschaft Unterweißenbach.