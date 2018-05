Kids machten Mureck mit ihren Bäumen noch schöner

03.05.2018, 06:58 Uhr

Murecks Volksschulkinder pflanzten hinter dem Schwimmbad Bäume.

MURECK. In Murecks Murauen ist eine Baumpflanzaktion über die Bühne gegangen, an der drei Klassen der lokalen Volksschule teilgenommen haben. Jedes Kind erhielt einen Nussbaum. Die Bäume wurden in der Folge am Areal hinter dem Schwimmbad, das aufgrund von Sturmschäden und Forstarbeiten dringend neue Bäume benötigt, eingeplanzt. Jedes Kind hat übrigens auf seinem Baum ein Namenskärtchen angebracht. Unterstützt wurden die Kids von den Mitarbeitern der Stadtgemeinde Mureck, Bürgermeister Toni Vukan und dem Naturschutzbeauftragten Andreas Breuss.