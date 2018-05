Feldbach: Neue Berufsschüler kommen

05.05.2018, 13:38 Uhr

E-Commerce-Kaufmänner und E-Commerce-Kauffrauen werden in der Landesberufsschule Feldbach ausgebildet.

Neuer Lehrberuf in Feldbach

10 Jahre selbstständig

Mehrheitlich gute Neuigkeiten hatte eine Wirtschaftskammer-Delegation auf ihrer Tour durch die Südoststeiermark im Gepäck. Die positive Entwicklung bei den Anmeldungen in den Tourismusschulen Bad Gleichenberg oder etwa die Ausbildung im neuen Lehrberuf des E-Commerce-Kaufmanns in Feldbach stimmen in Zeiten des Fachkräftemangels optimistisch.Und diesen akuten Fachkräftemangel mache das "Missmatch" zwischen den von Betrieben nachgefragten und unter Arbeitssuchenden vorhandenen Qualifikationen deutlich.Die Wirtschaft fordert daher eine Regionalisierung der Mangelberufsliste, den Ausbau realitätsnaher Berufsbilder und die Forcierung von Mint-Fächern. Im Bezirk Südoststeiermark bekamen dieses Qualitätszertifikat für innovatives Lernen in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik zuletzt die NMS Kirchberg und das Borg Feldbach überreicht. Bereits seit 2017 sind die NMS Fehring und die Volksschule Kirchberg Träger des Mint-Gütesiegels. Auch die Adaptierung überholter Berufsbilder sei ein Gebot der Stunde, so der einheitliche Tenor.Die seit 2018 sieben neuen Lehrberufe sieht die Wirtschaft als großen Erfolg. Ein Meilenstein für die Region sei die Ausbildung des E-Commerce-Kaufmanns in der Landesberufsschule am Standort Feldbach. Die Ausbildung dauert drei Jahre. Zu Beginn erwarte man 20 bis 30 Lehrlinge pro Lehrjahr. "Niceshops" in Saaz oder "Nicecar" in Mühldorf würden zeigen, dass E-Commerce auch in der Region dynamisch wachse, so WK-Regionalleiter Thomas Heuberger.Neues hatte Spartengeschäftsführer Peter Lackner aus "seinen" Bereichen Verkehr und Transport zu berichten. Sechs Taxiunternehmer im Bezirk wollen mithilfe einer zentralen Vermittlung ihr Kundenservice zu jeder Tages- und Nachtstunde verbessern. Den Taxis blieben damit auch leere Kilometer erspart.Der persönliche Kontakt zum Unternehmer sei ein Zeichen der Wertschätzung und solle die Wichtigkeit der regionalen Standortentwicklung unterstreichen, so WK-Vizepräsident Benedikt Bittmann. Im Rahmen von "WKO on Tour" statten Funktionäre und Mitarbeiter der WK und der Jungen Wirtschaft Betrieben einen Besuch ab. Die Delegation hat im Bezirk diesmal beim Landmaschinenhandel von Franz Fischer in Nägelsdorf und bei "Erdbewegung Puntigam" in Salsach Halt gemacht.Vor dem Tourstart erfuhren Unternehmer, die heuer zehn Jahre Selbstständigkeit feiern, eine Auszeichnung durch die WK. 42 Firmenchefs nahmen die Urkunde persönlich entgegen. Insgesamt blicken heuer 139 Südoststeirer auf ein Jahrzehnt in Selbstständigkeit zurück.