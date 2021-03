Seit Mitte März ist die Ausstellung Menschenbilder wieder am Grazer Mariahilferplatz zu bewundern - und das bereits zum 10. Mal!

Die Menschenbilder sind in das Jubiläums-Ausstellungsjahr gestartet. Noch bis zum 31. März werden die Arbeiten von insgesamt 55 steirischen Berufsfotografen am Grazer Mariahilferplatz ausgestellt. Danach folgen 13 weitere steirische Gemeinden.

10-jähriges Jubiläum



Seit dem Jahr 2012 tourt die Ausstellung durch die Steiermark - und das mit vollem Erfolg. Mittlerweile wurden in fast allen Bundesländern Nachahmer gefunden. Die Menschenbilder sind auch in Zeiten von Corona eine Möglichkeit, eine Kultuveranstaltung zu besuchen. Denn die Freilichtausstellung ist idealerweise Corona-konform. Die Bänke laden zum Verweilen ein, dennoch bieten sie genügend Sicherheitsabstand - daher durften auch im Jahr 2020, als eine der ersten Kulturveranstaltungen, die Bilder präsentiert werden.

Menschenbilder im Bezirk Weiz



Heuer werden die Menschenbilder auch in zwei Gemeinden aus dem Bezirk Weiz ausgestellt. St. Ruprecht an der Raab und Pischelsdorf sind im Jubiläumsjahr erstmals mit dabei.

In St. Ruprecht werden die Fotos vom 28.10. bis 17.11 im historischen Park zu sehen sein. "Ich freue mich und bin stolz, heuer zum zweiten Mal nach 2015 dabei zu sein. Ganz besonders bedanken möchte ich mich bei der Gemeinde St. Ruprecht, allen voran bei Franz Nöhrer und Hans Kalcher, dass sie die Menschenbilder nach St. Ruprecht geholt haben!", so die St. Ruprechter Fotografin Iris Bloder.

Pischelsdorf macht den Abschluss der Tour durch unser Bundesland und zeigt die Menschenbilder vom 9.12. bis zum 10.1.2022. Zu sehen sein wird auch ein Bild der Pischelsdorfer Fotografin Sabina Saurer, die erst kürzlich als Siegerin beim Fotowettbewerb der International Wedding Awards 2021 hervorging.

Alle Termine:



13.3. - 31.3. Graz

1.4. - 21.4. Hartberg

22.4. - 13.5. Mureck

14.5. - 3.6. Trofaiach

4.6. - 23.6. Leibnitz

24.6. - 14.7. St. Radegund

15.7. - 4.8. Stainz

5.8. - 25.8. Neumarkt

26.8. - 15.9. Kapfenberg

16.9. - 6.10. Bruck an der Mur

7.10. - 27.10. Judenburg

28.10. - 17.11. St. Ruprecht an der Raab

18.11. - 9.12. Knittelfeld

9.12. - 10.01.2022 Pischelsdorf