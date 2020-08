Tu Gutes und rede darüber

Die Chance B in Gleisdorf startet ein Projekt zur Förderung des freiwilligen Engagements in der Oststeiermark.

Laut aktuellem Freiwilligenbericht des Sozialministeriums leistet fast die Hälfte der österreichischen Bevölkerung, genau 46 Prozent, freiwillige Tätigkeiten in den verschiedensten Organisationen, Vereinen oder im Rahmen von Nachbarschaftshilfen. Mit dem Projekt "Tu Gutes und rede darüber" will die Chance B in Gleisdorf das Engagement der Freiwilligen in der Oststeiermark fördern.

Freiwillige in der Oststeiermark vernetzen

Auch in der Oststeiermark tragen zahllose engagierte Menschen zu Solidarität und Zusammenhalt unserer Gesellschaft bei. Nicht nur in akuten Krisensituationen, wie Unwettern oder medizinischen Notfällen, sondern in vielen Bereichen des täglichen Lebens, wie der Betreuung von Kindern und älteren Menschen, im Kulturbereich oder im Umweltschutz.

Mit dem Projekt „Tu Gutes und rede darüber!“, das vom Land Steiermark und der Regionalentwicklung Oststeiermark unterstützt wird, will die Chance B dazu beitragen, freiwilliges Engagement in der Oststeiermark in den Fokus zu rücken. Bestehende Initiativen sollen durch Austausch gestärkt, Freiwillige vernetzt und Strukturen in Gemeinden (weiter) entwickelt werden.

Mit einem vierteljährlich erscheinenden Newsletter will die Chance B Vereine und Initiativen der Bezirke Weiz und Hartberg‐Fürstenfeld vernetzen. Aktivitäten der Vereine und Organisationen werden so sichtbar gemacht, wissenswerte Informationen und Tipps für Freiwillige geteilt und Erfahrungen ausgetauscht.

Zusätzlich bietet die Chance B interessierten Gemeinden in den Bezirken Hartberg‐Fürstenfeld und Weiz kostenlose Beratung zu zeitgemäßen Rahmenbedingungen für freiwilliges Engagement an. Sei es, dass eine Gemeinde Strukturen zur Förderung des freiwilligen Engagements in der Gemeinde aufbauen will, oder dass sie kleinere Projekte mit Freiwilligen umsetzen möchte.

Interessierte können sich melden

Gemeinden, die sich für eine Beratung interessieren, sind ebenso wie Freiwillige, die eine erfolgreiche Initiative oder eine Angebot ihres Vereins, ihrer Organisationen oder Pfarre über den Newsletter anderen Freiwilligen vorstellen wollen, aufgerufen sich an die Chance B zu wenden, unter freiwillig@chanceb.at oder 0664 / 60409700.