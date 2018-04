Der Mai startet mit der Raabtal-Radsternfahrt

25.04.2018, 07:29 Uhr

Sternförmig von fünf Orten aus fahren Tausende Radfreunde am 1. Mai durch das Raabtal nach Feldbach.

"Auf das Rad, fertig und los", heißt es am 1. Mai, wenn das Raabtal gemeinsam mit den dazugehörigen Wirten zur Radsternfahrt einlädt. Es gibt fünf Startorte, die jeweils ein Ziel haben: den Hauptplatz in Feldbach. Tausende Radfreunde begeistern sich jedes Jahr für die Radsternfahrt, die von St. Ruprecht an der Raab, Gleisdorf, Jennersdorf, Fehring und Bad Gleichenberg ihren Ausgang nimmt. Aber nicht nur die körperliche Betätigung kann dabei ein Gewinn sein, sondern auch die abschließende Verlosung.

Startpunkte der Radsternfahrt

8 bis 10 Uhr, Locker & Lègere8 bis 10 Uhr, Drive In Wurm10 bis 11 Uhr, Hauptplatz9 bis 10.30 Uhr, Hotel Raffel9 bis 10.30 Uhr, Hauptplatzab 11 Uhr mit Unterhaltung, Kulinarik und Verlosung