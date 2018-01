Arbeitgeber in der Region: Deine Karriere startet mit Strobl

09.01.2018, 16:34 Uhr

Strobl Bau – Holzbau sucht Menschen mit handwerklichem Geschick und Interesse am Lehrberuf.



Schnuppern erlaubt

Seit der Firmengründung im Jahr 1964 ist das Weizer Unternehmen Strobl Bau – Holzbau ein stabiler Arbeitgeber. Etwa 250 Mitarbeiter werden derzeit beschäftigt, 22 davon sind Lehrlinge, jeweils die Hälfte im Holzbau und im Hochbau. Ab September 2018 gibt es wieder zehn offene Lehrstellen für die fachlich und technisch anspruchsvollen Berufe Zimmerer und Schalungsbauer/Maurer."Als Arbeitgeber liegt unser Fokus auf Regionalität", erklärt Geschäftsführer Harald Strobl. "Wir rekrutieren unsere Mitarbeiter, egal aus welchem Bereich, fast ausschließlich aus der Region." Bewerber für die Lehrlingsstellen sollen Interesse am Lehrberuf und handwerkliches Geschick mitbringen, außerdem sind mathematische Grundfertigkeiten wie Kopfrechnen gefragt: "Das kleine Einmaleins wär' schon perfekt", schmunzelt die Lehrlingsbeauftragte Gertrude Putzl.Für junge Bewerber bietet das innovative Unternehmen Schnupperwochen an, die nach Vereinbarung auch in den Semester- oder Osterferien stattfinden können. Entscheidet man sich nach dem Schnuppern füreinander, warten nicht nur massive Unterstützung im Weiterkommen in der Karriereleiter, Lehrlingstage und Ausbildungswochen, sondern auch gute Verdienstmöglichkeiten: Im Bau gibt es immerhin die höchste Lehrlingsentschädigung. Und: "Wer bei uns lernt, der bleibt!", verspricht Harald Strobl.

Spengler gesucht

Doch nicht nur Lehrlinge werden gesucht – auch ein Spenglermeister und vier bis sechs Facharbeiter für die neue Spenglerei, die an die neue Strobl-Wohnwelt angebaut wird, die gerade am Gelände des Headquarters entsteht. "Wir sind ein junges Team und versuchen, uns ständig weiterzuentwickeln. Darum die neuen Ausstellungsräumlichkeiten und die neue Spenglerei", erklärt Harald Strobl. "Es geht für die Spenglerei nicht darum, im Mitbewerbermarkt zu sein: Die Aufträge sind bereits im Haus, es geht speziell um eigene Bauträgerprojekte. Wir freuen uns auf Bewerbungen!"Adresse: Bundesstraße 85, 8160 WeizKontakt: Gertrude PutzlTel.: 0664/80363800Facebook: www.facebook.com/stroblbau E-Mail: lehre@strobl.at Infos: www.strobl.at