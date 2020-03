Österreichweit schließen die Bundesmuseen ihre Türen. Auch zahlreiche Museen und Kunsteinrichtungen in Wien sind betroffen. Darüber hinaus gilt die 100-Personen-Grenze in geschlossenen Räumen ab sofort auch für Lokale.

WIEN. Nach dem Erlass der Bundesregierung reagieren nun auch die Bundesmuseen. Als Maßnahme zur Eindämmung des Coronavirus bleiben die Museen zumindest bis Ende März geschlossen. Darauf hat sich die Direktorenkonferenz der Bundesmuseen in der Nacht geeinigt.

In Wien betrifft das etwa das Kunst- sowie das Naturhistorische Museum, das Belvedere, das Technische Museum, das MuseumsQuartier und das Mumok sowie die Österreichische Nationalbibliothek.

Das Heeresgeschichtliche Museum ist ebenfalls betroffen. Der angekündigte Vortrag am 17. März ist abgesagt, das Museum hat geschlossen. Die Eröffnung von "Albertina modern" im sanierten Künstlerhaus muss ebenfalls abgesagt werden. Das Künstlerhaus sowie alle Einrichtungen des Wien Museum bleiben ebenso geschlossen.

100-Personen-Grenze auch in Lokalen

Die Bezirksmuseen, die am 15. März, den "Tag der Wiener Bezirksmuseen" gefeiert hätten, schließen bis 5. April ihre Pforten. Wie es danach weitergeht, bleibt noch offen.

Neben den Museen bangen auch die Gastronomen. Die 100-Personen-Grenze in geschlossenen Räumen gilt nicht nur für Events, Konzerte und Aufführungen. Auch in Restaurants, Cafés und Bars dürfen sich nicht mehr als 100 Menschen in einem Raum aufhalten.

Schweizerhaus-Eröffnung verschoben

Angesichts der aktuellen Situation, ist Familie Karl Kolarik zu dem Schluss gekommen, die Eröffnung des Schweizerhauses zu verschieben. Ein neuer Termin für die Eröffnung steht noch nicht fest, aktuelle Entwicklungen und politische Entscheidungen bleiben abzuwarten.

Karl Jan Kolarik: "Wir, die Familie Karl Kolarik und unser gesamtes Team haben sehr hart und mit voller Vorfreude auf den 15. März hingearbeitet und bedauern die Eröffnung des Schweizerhauses verschieben zu müssen. Aber, wir können und wollen kein Risiko eingehen, wenn es um die Gesundheit unserer Gäste und Mitarbeiter geht. Wir sehen uns zudem in der Verantwortung, alles Notwendige zu tun, um unseren Beitrag bei der Eindämmung des Virus zu leisten. Die Jubiläumseröffnung zur 100. Saison holen wir definitiv nach! Bis ein neuer Termin möglich ist, müssen wir alle noch etwas Geduld haben."