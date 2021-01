Nach einem langsamen Start wird nun in ganz Österreich geimpft. Wer wird wann geimpft, wieviele Impfdosen wurden an Gesundheitseinrichtungen bisher ausgeliefert und wie sieht es mit den Nebenwirkungen aus? Wir haben für euch zusammengefasst, was man über die Corona-Impfung wissen sollte.



Welche Impfstoffe kommen in Österreich zum Einsatz?

Die beiden ersten in Österreich verwendeten Impfstoffe, sind die Impfstoffe der Firmen BioNTech/Pfizer und Moderna. Beide Vakzine beruhen auf der sogenannten mRNA-Technologie und ihre Wirksamkeit liegt nach vorläufigen Daten bei rund 95 Prozent. Im Normalfall verimpft man das ganze Virus, bei der mRNA-Technologie nur noch ein Stück des Bauplans , erklärt Pfizer-Chef Robin Rumler im Interview mit den Regionalmedien Austria (RMA). "Diese Technologie ist nicht neu – man forscht an mRNA seit rund 20 Jahren, in den letzten Jahren gibt es immer mehr Studien und Erfahrungen im Krebsbereich, aber auch der Infektiologie", so Rumler. Der Vektorviren-Impfstoff des britisch-schwedischen Pharmakonzerns AstraZeneca soll als nächstes in der EU zugelassen werden. Bis zum 29. Jänner könnte eine Entscheidung über das Vakzin fallen, teilte die EU-Arzneimittelbehörde (EMA) mit. Der Impfstoff ist einfacher zu handhaben, da er sich bei normalen Kühlschranktemperaturen lagern lässt. Das Vakzin soll aber etwas weniger wirksam als die mRNA-Impfstoffe sein. AstraZeneca hat die Wirksamkeit ihres Impfstoffs im Fachblatt «The Lancet» veröffentlicht. Demnach ist der Impfstoff sicher und bietet nach Gabe zweier Dosen einen Schutz von etwa 70 Prozent vor der Erkrankung mit Covid-19.

Wieviele Impfdosen wurden an Gesundheitseinrichtungen bisher ausgeliefert?



Was heißt mRNA – kann der Impfstoff in unser Erbgut eingreifen?

Bei einer mRNA-Impfung („m" steht für Messenger, „RNA" für Ribonukleinsäure) wird, wie auch bei allen anderen Impfungen, ein Teil eines Erregers in den Körper gebracht. Das Immunsystem wird zur Bildung von Antikörpern angeregt. Der Unterschiedlich zu anderen Impfstofftechnologien ist, dass mit mRNA-Impfungen nur der Bauplan verabreicht wird, sodass die menschlichen Zellen die Erreger(-bestandteile) selbst produzieren. Diese mRNA wird nach kurzer Zeit von den Zellen abgebaut. Sie kann nicht in DNA (den Träger der menschlichen Erbinformation) eindringen und hat keinen Einfluss auf die menschliche Erbinformation. Die Sorge, dass der Impfstoff damit das menschliche Erbgut langfristig ändert, ist also unbegründet. Hier findest du weitere Informationen des Österreichischen Verbands der Impfstoffhersteller (ÖVIH) zu den verschiedenen Impfstofftechnologien.



Wann kann ich mich gegen Covid-19 impfen lassen?

Das Nationale Impfgremium hat aufgrund medizinischer Faktoren die Zielgruppen für die Impfung gereiht. Wir befinden uns aktuell in der ersten Impfphase. In dieser werden laut Informationen des Gesundheitsministeriums folgende Personen geimpft:

Bewohnerinnen und Bewohner sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Alten- und Pflegeheimen

Am Freitag starteten außerdem die Impfungen des Spitalspersonals

Menschen über 80, die zuhause leben

Menschen, die aufgrund von Vorerkrankungen zu den Personen mit besonders hohem Risiko gehören (z.B. Dialyse-PatientInnen, Menschen mit schwerwiegenden Krebserkrankung, Personen mit fortgeschrittenem Bluthochdruck)

Menschen mit Behinderungen

Personal, das Menschen direkt unterstützt (z.B. mobile Pflege, Krankenpflege, 24-h-Pflege, persönliche Assistenz von Menschen mit Behinderungen)

Phase zwei beginnt überlappend mit Phase eins ab Februar und läuft bis Ende April. Geimpft werden können dann:

Alle Angehörigen der Gruppen von Phase eins ( bei den zugelassenen Impfstoffen sind zwei Impfungen nötig)

Personen höheren Alters

Risikopatienten (etwa Diabetes)

Personen in kritischer Infrastruktur (dazu gehören u. a. Banken, Lebensmittelversorger, Verkehrs-, Telekommunikations- und Energiedienstleister sowie Medien)

In Phase drei soll im zweiten Quartal, also ab April beginnen. In dieser breiten Impfphase soll sich die Bevölkerung impfen lassen können.



Wie oft muss ich mich impfen lassen?

Bei der Impfung mit dem „BioNTech/Pfizer-Impfstoff erhält man nach drei Wochen, am Tag 21, eine zweite Impfdosis. Auch bei „Moderna“ ist eine zweite Impfung nach 28 Tagen notwendig. Ob zu einem späteren Zeitpunkt Auffrischungsimpfungen notwendig sind, ist derzeit nicht bekannt.

Schützt die Impfung auch vor einer Weitergabe des Virus?

"Es gibt noch keine Anhaltspunkte, dass diese RNA-Vakzine eine sterile Immunität induzieren, also die Weitergabe verhindern, sondern sie schützen primär die geimpften Personen", erklärt Virologe Andreas Bergthaler im Interview mit RMA-Chefredakteurin Maria Jelenko. Man müsse aber weiter beobachten, ob sie nicht doch solche Effekte haben und so die Reproduktionszahlen reduzieren, so Bergthaler. Hier geht es zum ganzen Interview mit Virologen Andreas Bergthaler vom Forschungszentrum für Molekulare Medizin der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW).



Welche Nebenwirkung hat eine Covid-19-Impfung?

Potentielle Nebeneffekte der Impfungen sind bei mittlerweile relativ großer Fallzahl in den ersten Monaten sehr gut bekannt und beschrieben, erklärt Virologe Bergthaler. Wie auch bei den meisten anderen Impfungen können kurzfristig Schmerzen am Oberarm oder leichte Krankheitssymptome, etwa Fieber, Kopfschmerzen, Muskelschmerzen und Müdigkeit auftreten. Man spricht hier von einer Impfreaktion. Schwere Nebenwirkungen gab es etwa bei dem BionTech/Pfizer Impfstoff bisher nicht, so Robin Rumler, Geschäftsführer der Pfizer Corporation Austria, im Interview mit den RMA. Mit 44.000 Menschen hat man hier eine sehr große Kohorte beobachtet.



Gibt es genug Impfstoff für alle?

Laut dem Gesundheitsministerium im Laufe von 2021 in Österreich ausreichend viele Impfstoffe zu Verfügung stehen, um damit alle Menschen in Österreich, die sich impfen lassen wollen, auch impfen zu können. Konkret sprach die Regierung davon, dass "bis Sommer" allen Impfwilligen im Land ein Immunisierungsangebot gemacht werden könne.



Kostet die Impfung etwas?

Nein, es fallen keine Kosten an. Laut Gesundheitsministerium wird die Corona-Schutzimpfung für alle Menschen in Österreich kostenfrei zur Verfügung stehen, die sich impfen lassen wollen.

Schützt die Impfung auch vor Virus-Mutationen?

Das ist anzunehmen. Monika Redlberger-Fritz, Leiterin des Referenzlabors Influenza an der Meduni Wien, erklärte in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Gesundheitsminister Rudolf Anschober am 8. Jänner, dass Virus-Mutationen zu erwarten waren. "Wir hatten das schon einmal", erklärt die Expertin. Schon sei seit März 2020 sei eine Mutation der Corona-Virus im Umlauf. Diese habe das ursprünglich Virus bereits verdrängt. Die Mutation aus Großbritannien habe das Virus um 56 Prozent infektiöser gemacht. Allerdings wirken die aktuellen Impfungen auch gegen diese Mutation. Auch was die Schwere des Krankheitsverlaufs durch die Mutation angeht, habe man noch keine Unterschiede feststellen können. "Da brauchen wir uns keine Sorgen machen", sagte Redlberger-Fritz. Besorgniserregend sei aber die Infektiosität.



Kann ich mir aussuchen, mit welchem Impfstoff ich geimpft werde?

Nein, das ist vorläufig nicht möglich. Mit welchem Impfstoff man geimpft wird, hängt von der Verfügbarkeit und der Beschaffenheit der Impfstoffe ab.



Ich bin Allergiker, kann ich mich trotzdem impfen lassen?

Grundsätzlich kann, bis auf Schwangere Personen und Kinder, jeder geimpft werden. Auch Allergiker mit bekannten und häufigen Allergien, wie etwa Allergien gegen Pollen oder Hausstaub. Bei anderen Allergien sollte man aber jedenfalls vor der Impfung mit einem Arzt abklären. Nicht impfen lassen sollen sich Personen, die eine Allergie gegen einen Inhaltsstoff der Impfung haben. Menschen, die bereits einmal auf eine Impfung allergisch reagiert haben, sollten dies ihrem Arzt unbedingt mitteilen.





Gibt es eine Impfpflicht?

Bisher hat die Bundesregierung immer wieder unterstrichen, dass es keine allgemeine Impfpflicht geben wird. Die Impfungen werden auf freiwilliger Basis durchgeführt.



Unterscheidet sich der Impfschutz der verschiedenen Vakzine?

Die Wirksamkeit bei den bisdato in Österreich zur Anwendung kommenden Impfstoffen BioNTech/Pfizer und Moderna liegt nach Gabe zweier Impfdosen bei rund 95 Prozent. Der Impfstoff von AstraZeneca bietet nach zwei Impfdosen einen Schutz von etwa 70 Prozent vor der Erkrankung mit Covid-19.



Wieviele Geimpfte braucht es in Österreich für eine Herdenimmunität?

Die Herdenimmunität ist bei 60 bis 70 Prozent erreicht. "Eine Durchimpfung von 50 Prozent und zusätzlich ein Plus", wünscht sich Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne).

Können sich Menschen impfen lassen, die bereits eine Corona-Erkrankung hinter sich haben?

Das Nationale Impfgremium empfiehlt die Impfung auch für bereits von Covid-19 genesene Menschen. Solange es aber eine Impfstoffknappheit gibt, können jene Menschen, die innerhalb der vergangenen sechs Monate eine SARS-CoV-2-Infektion hatten, nachgereiht werden.

Müssen Geimpfte weiterhin Maske tragen?

Die Impfstoffe von BioNTech/Pfizer und von Moderna schaffen wahrscheinlich keine komplett sterile Immunität. Das heißt, dass Geimpfte den Erreger noch weitergeben können (Vermutlich aber in geringeren Mengen). Geimpfte werden also wahrscheinlich vorerst nicht von einer Maskenpflicht entbunden.

Hab ihr eine Frage zur Covid-19-Impfung? Dann hinterlasst uns einfach einen Kommentar unter dem Artikel und wir nehmen diese gerne in den Fragenkatalog auf!