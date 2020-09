Amerikanische Wissenschaftler haben die Schutzfunktion von Gesichtsschildern aus Plastik untersucht. Sie veranschaulichten, dass Gesichtsschilder im Gegensatz zu Mund-Nasen-Schutz eine Corona-Übertragung nicht verhindern können.

ÖSTERREICH. Um zu verstehen, wie die durchsichtigen Schilder sowie Masken mit Atemventil Tröpfchen in der Luft abwehren, hat eine Forschergruppe Dampf aus einer Nebelmaschine mittels Laser visualisiert. Durch den Mund der Puppe wurden destilliertes Wasser und Glyzerin in Form winziger Tröpfchen gesprüht - so als ob jemand hustet oder niest. Mit grünen Laserstrahlen konnte die Bewegung der Tröpfchen, sogenannter Aerosole, gezeigt werden. Das Visier blocke zwar zunächst die Vorwärtsbewegung der austretenden Luft, die Tröpfchen verteilen sich dann aber um das Visier herum im Raum, wie die Ergebnisse zeigen.

Auch ein Mundschutz mit Ventil kann die Verbreitung der Tröpfchen nicht verhindern. "Ein große Zahl von Tröpfchen gelangt ungefiltert durch den Atemfilter", heißt es in der Studie. Eine solche Gesichtsmaske sei damit nicht geeignet, die Verbreitung des Coronavirus durch einen infizierten Menschen zu verhindern. Gegenstand der Untersuchung war nicht die Frage, ob Visiere oder Schutzmasken mit Ventil einen Menschen vor einer Ansteckung mit dem Virus schützen können. Es ging vielmehr um die Frage, ob sie eine Verbreitung des Virus durch einen Infizierten verhindern können. Dass ein solcher Fremdschutz nicht gegeben ist, war ohnehin bekannt.

Besser Stoffmasken

Auch wenn spezielle Atemschutzmasken (N95-Standard) und die vielfach verwendeten einfachen Stoffmasken keinen hundertprozentigen Schutz bieten, ließen diese zumindest aber weniger Tröpfchen durch. Die amerikanischen Forscher raten, trotz des dabei höheren Komforts auf das Tragen von Gesichtsschilden und Ventil-Masken zu verzichten.