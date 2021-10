WIES. Das Café-Pub Krainer in Wies feiert bereits seinen 28. Geburtstag – wie es sich für das Stimmungslokal gehört, mit einer großen Party. Am Samstag, dem 16. Oktober spielen die Aufgeiger im beheizten Festzelt. Um 20 Uhr geht's los, Einlass nur mit den aktuell geltenden Corona-Bestimmungen (3G-Regel). Karten gibt's im Vorverkauf, an der Abendkassa oder auf der Facebook-Seite der Aufgeiger zu gewinnen.

Café-Pub Krainer gibt's jetzt rund um die Uhr