Neuer Eislaufplatz in Eibiswald (+ Video)

Am Mittwoch wurde eine nagelneue Eislaufanlage in Eibiswald eröffnet – so sieht sie aus.

EIBISWALD. Im Bezirk Deutschlandsberg gibt es seit Mittwoch einen neuen Eislaufplatz: In Eibiswald kann man ab sofort auf 600 Quadratmeter Eisfläche die Kufen schwingen.

Das ist der neue Eislaufplatz:

Direkt neben dem Sportplatz hat die Marktgemeinde Eibiswald eine Kunsteisanlage errichtet. Durch den Schnee der letzten Tage hat sich die Eröffnung noch etwas verzögert, seit Mittwoch kann aber in Eibiswald eisgelaufen werden – teilweise auch bis in die Abendstunden (alle Öffnungszeiten gibt's hier).

Wo du im Winter in Deutschlandsberg sonst eislaufen kannst, siehst du hier:

