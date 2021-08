Am Freitag dem 30. Juli 2021 nahm Joachim Strauß bei guten Laufbedingungen am Citylauf über die 5840m teil. Es war ein Rundkurs mit 3 Runden zu 1940m und einem leichten Anstieg über den Hauptplatz durch die Innenstadt von Villach zu laufen. Joachim erreichte das Ziel mit einer Zeit von 22:07 (Pace 3:44) und belegte damit Gesamt Platz 30 und in der AK35 Platz 4.