KONZERT "Musikalisches Märchen von Fantasie und Schicksal"

Samstag, 23.4.2022 19 Uhr 30

Markus Schirmer präsentiert am Abend des 23.4. das Musikduo Vincent Ling & Miclen LaiPang.

Sie gastieren mit ihrem Programm "Musikalisches Märchen von Fantasie und Schicksal" im weststeirischen Stieglerhaus.

Den ersten Teil des Konzertes bestreitet der Pianist Vincent Ling, aus der Meisterklasse von Markus Schirmer an der Kunstuniversität Graz, mit Werken von Ludwig van Beethoven, Frederik Chopin ua. Den zweiten Teil musiziert er gemeinsam mit dem Violinisten Miclen LaiPang. Sie präsentieren Ottorino Respighis dreisätzige Sonate in h- Moll.