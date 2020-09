Positiver Corona-Test: Auch DSC-Spiel verschoben

DEUTSCHLANDSBERG. Zweite Woche und die zweite Spielverschiebung im steirischen Fußballunterhaus: Diesmal erwischte es den DSC. Ein Spieler wurde am Donnerstag positiv auf Covid-19 getestet, daraufhin wurde das Regionalliga-Heimspiel gegen Bad Gleichenberg am Freitag abgesagt. Auch die nächsten DSC-Spiele dürften davon betroffen sein, schon am Dienstag hätten die Deutschlandsberger im Champions-Steirer-Cup in Mürzzuschlag antreten sollen.

Acht Fälle in zehn Tagen

Damit gab es in den letzten zehn Tagen acht neue, bestätigte Corona-Fälle im Bezirk Deutschlandsberg. Sechs davon sind Spieler beim SV Frauental, der seine Spiele auch verschieben musste. Ingesamt gab es in Deutschlandsberg nun 62 Fälle von Covid-19 seit Beginn der Pandemie. Umgerechnet kommen somit auf 10.000 EinwohnerInnen etwas mehr als zehn Fälle, damit liegt Deutschlandsberg österreichweit im Mittelfeld.