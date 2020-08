UPDATE: Am Freitagabend sind es bereits sechs Fußballer, die beim SV Frauental positiv auf Corona getestet wurden.

FRAUENTAL/DEUTSCHLANDSBERG. Die Fußballsaison im steirischen Unterhaus hat kaum begonnen, sorgt Corona schon für ein kleines Terminchaos: Beim SV Frauental wurden ingesamt sechs Spieler positiv auf Covid-19 getestet. Die ersten beiden Fälle wurden am Mittwoch bekannt: Zwei Spieler hatten Symptome und ließen sich daraufhin testen. Umgehend schickte der SVF den gesamten Kader in Quarantäne und zu Tests – mittlerweile wurden vier weitere Spieler positiv getestet. Auf weitere Testergebnisse wartet man noch, ein Training ist frühestens Mitte der nächsten Woche wieder möglich.

Spielverschiebungen

Damit kann das Landesliga-Auftaktspiel beim SC Bruck/Mur nicht wie geplant am Freitag stattfinden. Das Spiel soll am Dienstag, dem 8. September (19 Uhr) nachgeholt werden. Abhängig von den Tests, wird wohl auch das erste Heimspiel gegen Heiligenkreuz/W. nicht wie geplant am Samstag, dem 5. September ausgetragen. Nachholtermine wären im November oder März möglich.

DSC-Spiel vorverlegt

Während man in Frauental also warten muss, musste der DSC plötzlich schnell reagieren: Am Freitag wird doch Regionalliga gespielt. Ursprünglich war das Auswärtsspiel beim SC Weiz erst für nächsten Dienstag angesetzt, weil die Oststeirer am Wochenende im ÖFB-Cup spielten sollten. Nun gab es aber auch einen Corona-Fall bei Gegner ASK Elektra (Wien) – und damit einen früheren Einsatz für den DSC. Beide Vereine einigten sich am Mittwoch, gut 48 Stunden vor Anpfiff, auf eine Vorverlegung der Partie auf Freitag (19 Uhr).