Ende Dezember letzten Jahres ging der traditionelle Kinderschikurs der Naturfreunde Deutschlandsberg über die Bühne. Auf der Weinebene durften sich die Teilnehmenden über drei Tage Wintersport bei Sonnenschein freuen. Am Ende wartete ein spannendes Abschlussrennen mit Siegerehrung auf die Kinder.



WEINEBENE. Vom 27. bis zum 29. Dezember 2021 war es wieder soweit: Rund 20 ausgebildete Instrukoren, Kinder- und Jugendbetreuer und Helfer machten sich mit einer lernfreudigen Bande auf den Weg. Die 57 Kinder zwischen vier und zwölf Jahren wollten das Schifahren lernen oder gemeinsam mit einem Betreuer an ihren Kenntnissen feilen. Im Schikindergarten lernten die Kinder zu Beginn einmal richtig bremsen, mit dem "Pizzastück" konnten sie spielerisch an Sicherheit gewinnen. Nachdem Kurven fleißig geübt wurden, ging es auch schon zum Zauberteppich. Ganz flotte Anfänger duften schon mit dem Schlepplift fahren. Die Fortgeschrifttenen waren natürlich schon auf allen Pisten der Weinebene unterwegs, wo ordentlich an der Technik gefeilt wurde.

Das Ziel der Naturfreunde

Der Freizeitverein will den Kindern Spaß an der Bewegung im Schnee vermitteln und ein schönes Gemeinschaftserlebnis bereiten - dabei geht das Lernen ganz von alleine. Der Verein bedankt sich bei den Eltern für das entgegengebrachte Vertrauen und bei der Stadtgemeinde Deutschlandsberg und den vielen Sponsoren für die Unterstützung. Die Naturfreunde freuen sich bereits auf den Schikurs im Jahr 2022 und wünschen bis dahin ein glückliches, sportlich aktives und vor allem gesundes Jahr.