In Eibiswald sind die Baumaschinen aufgefahren

11.05.2017, 10:01 Uhr

Die Ortsdurchfahrt von Eibiswald wird im oberen Marktbereich noch bis 9. Juni einer umfassenden Sanierung unterzogen.



Einstimmig beschlossen

EIBISWALD. Nicht zu übersehen ist derzeit die Sanierung der Ortsdurchfahrt im Bereich des oberen Marktes in der Marktgemeinde Eibiswald. "Genau genommen betrifft es den Bereich vom Objekt Grubmüller bis hin zur Kreuzkirche", erklärt Bgm. Andreas Thürschweller. Schließlich liegt die letzte umfassende Sanierung der Ortsdurchfahrt im oberen Marktbereich mehr als 20 Jahre zurück. Die hohe Verkehrsbelastung wie auch Grabungen für Leitungen sowie Kanal haben in den beiden Dekaden deutliche Spuren am Straßenkörper hinterlassen.Für das Sanierungs-Projekt, das in der Gemeinderatssitzung Anfang Mai einstimmig beschlossen worden ist, wurde die Firma Porr Bau GmbH aus Frauental zur Bauausführung beauftragt. Die Sanierung wird eine komplette Erneuerung des Asphaltbelages umfassen. Dabei werden nicht nur die einst eingezogenen Betonrinnen beseitigt, die für erheblichen Lärm beim Befahren sorgen, sondern auch die ausgebrochenen Betonrandleisten durch Granitleisten ersetzt. Die Bauarbeiten sollen bis 9. Juni abgeschlossen sein. "Die Zufahrt zu den Geschäften und Dienstleistern ist jederzeit möglich", betont Thürschweller. Der Verkehr wird per Einbahnregelung durch den Ort geleitet, wobei vorraussichtlich am Nachmittag des 30. Mai sowie am 7. Juni ein Fahrverbot im gesamten oberen Markt notwendig sein wird.