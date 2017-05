Rekordsieger Eibiswald holt wieder Crosslauf-Bezirkstitel

15.05.2017, 10:28 Uhr

Beim Crosslauf der Deutschlandsberger Schulen kamen die Sieger vor allem aus Eibiswald und Schwanberg.

Eine Reihe von Sportveranstaltungen der Bildungsregion Deutschlandsberg zeigten vergangene Woche die Vielfalt des heimischen Schulsports. Der Zulauf ist nach wie vor ungebrochen, vor allem die traditionellen Bewerbe wie der Crosslauf werden von hunderten Kindern und Jugendlichen gerne angenommen. Unter der bewährten Leitung von August Strametz, Herbert Wallner, Hannes Thomann und Edi Prattes erlebte die heurige Veranstaltung im Deutschlandsberger Koralmstadion ein besonderes Flair. Großartige Stimmung durch hunderte mitgereiste Eltern und Lehrer, starke Leistungen der teilnehmenden Athleten und prächtiges Laufwetter prägten den bereits dreimal verschobenen Crosslauf 2017.

Eibiswalder Dominanz setzt sich fort

Die weiteren Sieger

Eines ist allerdings wie in den letzten Jahren gleich geblieben: Die Trophy sicherten sich zum zwölften Mal die Schüler der Musik-NMS Eibiswald, und das wie in den letzten Jahren in beeindruckender Manier: Laura Gollin, Clara Hengsberger, Valerie Fuchshofer, Jonas Ehmann, Fabian Weisch und Schlussläufer Manuel Grebien ließen in einem taktisch klug angelegten Lauf der Konkurrenz keine Chance. Sie kontrollierten den Bewerb zu jeder Zeit und feierten einen überlegenen Sieg. Man sah aber in allen Altersklassen ab den Kleinsten (die jeweils in Viererstaffeln liefen) großen Ehrgeiz und Einsatz. Cross-Trophy-Bezirksmeister der Volksschulen wurde die VS Schwanberg mit Tanja Wildbacher, Simon Aldrian, Clara Eck, Daniel Aldrian, Nike Novak und Elias Freidl.Weiblich:Jahrgang 01/02: NMS I DeutschlandsbergJahrgang 03/04: MNMS EibiswaldJahrgang 05/06: NMS I DeutschlandsbergJahrgang 06/07: VS SchwanbergJahrgang 08/09: VS FrauentalJahrgang 2010: VS SchwanbergMännlich:Jahrgang 01/02: NMS II DeutschlandsbergJahrgang 03/04: MNMS EibiswaldJahrgang 05/06: NMS II DeutschlandsbergJahrgang 06/07: VS SchwanbergJahrgang 08/09: VS PredingJahrgang 2010: VS Eibiswald