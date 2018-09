Unterliga: Kampf in Schwanberg, Kantersieg in Groß St. Florian

10.09.2018, 09:56 Uhr

In den letzten Jahren waren die Derbies zwischen Groß St. Florian und Bad Gams oft spannend, diesmal eine klare Angelegenheit.

Mit 97 Toren schrammten die Teams in den Spielen der 1. Klasse West , der Gebietsliga West und der Unterliga West nur hauchdünn am 100er vorbei: Spaßfaktor pur für die Zuschauer und wohl ein Rekord für die Ewigkeit. Vor mehr als 28 Jahren schafften es die Stürmer „nur“ 86 Treffer in einer Runde in den drei untersten Klassen zu erzielen. Der Fußball in den Unterklassen lebt und hat am Wochenende ein deutliches Zeichen gesetzt.

Ärgerliches Remis in Schwanberg

Derbyklatsche für Bad Gams

Pölfing-Brunn und Flavia bleiben ungeschlagen

In der Unterliga West fielen an diesem Wochenende 27 Treffer, die meisten davon in Hengsberg, wo Ragnitz die Hausherren in einem packenden Spiel mit 4:3 besiegten. Ebenfalls hochklassig war das Spiel zwischen Schwanberg und Tillmitsch, das die Schwäne nach Anfangsproblemen im Griff hatten. Trotz vieler Ausfälle und einer neu formierten Mannschaft zeigten sie viel Charakter, boten unter der äußerst souveränen Leitung von Bundesliga-Referee Gerald Bauernfeind eine kämpferisch großartige Leistung. Einzig die Chancenauswertung ist zu kritisieren, allein Marcel Boskovic (Treffer zum 1:0 nach acht Minuten) hätte mit drei Supermöglichkeiten Schwanberg zum Sieg schießen müssen. So blieb für Tillmitsch ein äußerst glücklicher Ausgleich (Lukas Marko 21.) und ein Punkt. Schwanberg-Obmann Hans Kienzer war trotz des guten Auftritts seiner Mannschaft enttäuscht, zurecht, wenn man das Spiel gesehen hat.Sehr viel schlimmer erwischte es Bad Gams: In Groß St. Florian setzten Zija Lleshi (22.,45., 72./Elfm.), Simon Braunsar (29.), Thomas Nebel (53.) und Christian Tschermanek (66.) den Gästen gleich sechs Trümmer in den Kasten. Das bedeutet für die Gamser den endgültigen Absturz ans Tabellenende, die Herbstbilanz ist bis dato niederschmetternd: Fünf Niederlagen in Folge, keine Punkte und ein Torverhältnis von 4:17.Flavia Solva holte beim 0:0 in Pölfing-Brunn einen verdienten Punkt, ist wie Tabellenführer St. Veit (2:0 bei Lannach durch Tore von Dejan Krljanovic 55. und Dragan Lazicic 77.) und Pölfing noch ungeschlagen. Alle drei Teams sind nur durch das Torverhältnis getrennt. Bärnbach kämpfte Gralla nach Rückstand mit 2:3 nieder (Dominik Maschutznig 23., 79., Christoph Nemetz 72. bzw. Philipp Krainer 4., Aleksander Kramberger 45.), holte die ersten Punkte und gab die Rote Laterne an Bad Gams ab. Linden Leibnitz besiegte im Nachbarschaftsduell Kaindorf mit 3:2, lässt damit die Sorgenfalten bei den Kaindorfern wieder tiefer werden.