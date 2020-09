Aufgrund des Baus der Koralmbahn werden Straßen gesperrt: Viele kleine Maßnahmen sollen Chaos verhindern.

Viel wurde in den letzten Jahren darüber geredet, jetzt ist es aber wirklich so weit: Die Bauarbeiten für das letzte fehlende Puzzlestück der Koralmbahn haben begonnen. Konkret geht es dabei um den Rohbauabschnitt zwischen Graz und Weitendorf. Neben dem viergleisigen Ausbau der Strecke zwischen Don Bosco und Feldkirchen-Seiersberg entsteht auch eine 13 Kilometer lange Neubaustrecke zwischen Feldkirchen und Weitendorf sowie eine Anbindung der Koralmbahn an den Güterterminal Süd beim Cargo Center Graz. Bevor Graz und Klagenfurt wechselseitig in 45 Minuten erreichbar sein werden, ist noch einiges zu tun.

Der Zug verschwindet

Herzstück der Neubaustrecke ist eine 3,2 Kilometer lange Unterflurtrasse: So tauchen die Züge künftig südlich der A2-Querung ab, fahren unter der B67 vorbei am Flughafen Graz und kommen bei Zettling wieder an die Oberfläche.

Noch heuer wird mit dem Bau begonnen, aufmerksamen Autofahrern werden erste Erdbauarbeiten im Flughafenbereich bereits aufgefallen sein. Es ist zweifelsfrei ein Meilenstein, der mit der Fertigstellung der Koralmbahn geschaffen wird. Die Zeit bis dahin könnte für viele Anrainer und Pendler aber zum Spießroutenlauf werden, denn voraussichtlich Ende des Jahres wird die neue B67 für rund zweieinhalb Jahre für den Durchzugsverkehr gesperrt.

S-Bahn-Takt erhöht

Je nach Bauphase bleiben laut Auskunft der ÖBB mindestens zwei Ost-West-Verbindungen verfügbar, das große Zittern hat aber dennoch bereits begonnen. Wer einmal südlich von Graz im Stau steht, wenn "nur" der Plabutschtunnel gesperrt ist, mag sich eine zweijährige Straßensperre gar nicht ausmalen. "Wir versuchen, Beeinträchtigungen für Pendler und Anrainer so gering wie nur möglich zu halten. Leider können wir punktuelle Lärm-, Staub- und Verkehrsbeeinträchtigungen nicht gänzlich vermeiden", sagt ÖBB-Projektleiter Klaus Schneider.

Die ÖBB haben bereits im Dezember 2019 reagiert und den S-Bahn-Takt, vor allem zwischen Werndorf und Graz, massiv erhöht. Auch der Busverkehr wird ab Montag verdichtet.

Neue Maßnahmen

Für die praktisch im Baustellen-Epizentrum liegende Gemeinde Feldkirchen hat Verkehrsexperte Kurt Fallast verschiedene Konzepte entwickelt. "Grundsätzlich wird während aller Bauphasen jeder Betrieb, zumindest über Umwege, erreichbar sein", schickt Fallast voraus. Der Verkehr werde sich zweifelsfrei auf die Autobahn, aber auch auf die alte B67 verlagern. "Vielleicht überlegt sich der eine oder andere dann doch, zu anderen Zeiten zur Arbeit zu fahren."

Konkret werde aber vor allem empfohlen, auf die S-Bahn umzusteigen. "Wir werden an Bahnhöfen wie Kalsdorf und Feldkirchen Monitore an den Zufahrten zum Park-and-Ride-Parkplatz anbringen, die anzeigen, wann der nächste Zug fährt." Auch eine App für Mitfahrgelegenheiten sei denkbar.

Dazu kommen neue Muster-Haltestellen mit Photovoltaik am begrünten Dach, WLAN und Radfahrabstellplätzen. "Es gibt für diese Mega-Baustelle nicht die eine, perfekte Verkehrslösung. Wir wollen den Leuten aber Alternativen bieten. Dann lässt der eine oder andere sein Auto wirklich vor der Stadt stehen und fährt mit der S-Bahn weiter."