Nachdem die Österreichischen Bundesbahnen schon 2021 530 Millionen Euro investierten, sollen heuer noch 572 weitere Millionen ins Verkehrsnetz fließen. Davon hat auch der Norden von Graz-Umgebung etwas.

"Investitionen in die Bahn sind Investitionen in die Zukunft. Denn jeder Kilometer auf der Schiene ist ein Kilometer für den Klimaschutz. Darum haben wir das größte Bahnausbauprogramm in der Geschichte unserer Republik beschlossen", sagt Klimaschutzministerin Leonore Gewessler zu der enormen Summe, die die ÖBB für das Jahr 2022 alleine in der Steiermark in die Hand nimmt.

Planung und Umbau



Ausbau, Umbau, Modernisierung und mehr Komfort bei den Haltestellen ist das Ziel, um eine nachhaltige Mobilität zu schaffen. Neben dem Löwenanteil, den die neue Südstrecke ausmacht – die technische Ausstattung des Koralmtunnels ist im vollen Gange –, wird etwa im Bereich des Grazer Flughafens an einer neuen Unterflurstraße weitergearbeitet.

In GU-Nord sind Planungsarbeiten zur Attraktivierung der Bahnhöfe Gratwein-Gratkorn vorgesehen. Am Bahnhof Peggau-Deutschfeistritz hingegen läuft derzeit die zweite Umbauphase, bei der die nördlichen Bahnanlagen erneuert werden.

